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مدير عام أمن لبنان ​اللواء عباس ابراهيم..

لدى بيدرسون مجموعة افكار متطورة وعملية لاستئناف عودة النازحين الى سوريا

لدى بيدرسون مجموعة افكار متطورة وعملية لاستئناف عودة النازحين الى سوريا
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكّد المدير العام لأمن لبنان العام ​اللواء عباس ابراهيم​، ألّا وجود للاستقرار المالي والاجتماعي قبل الاستقرار السياسي.

العالم_لبنان

وأبدى اللواء ابراهيم خشيته من ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي ربطًا بالاستحقاق الانتخابي، مشدّدًا على وجوب إجرائها في موعدها، وعوّل على إرادة اللبنانيين بعدم عيش تجربة الحرب الأهليّة مرّة أخرى.

في قضيّة انقطاع التيّار الكهربائي، طمأن ابراهيم بأنّه "سيكون لدينا فور استجرار الغاز المصري ما يوفر حوالى 10 ساعات من التغذية الكهربائية يوميا"، أمّا في الشأن الاجتماعي وخصوصًا ​أزمة اللاجئين​، صرّح أنّ "لدى المبعوث الخاص للأمم المتّحدة إلى سوريا غي بيدرسون مجموعة افكار متطورة وعملية لاستئناف عودة النازحين".

كما حذّر ابراهيم في حديث نشر ضمن العدد 100 من ​مجلة الامن العام​، من اعادة التاريخ الى الوراء، جازمًا أن المطلوب وطن يخاف عليه اللبنانيون وليس دولة يخافون منها

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