الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تجدد الدعوة لحل أزمة ليبيا حلا وطنيا

الصين تجدد الدعوة لحل أزمة ليبيا حلا وطنيا
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكدت الصين أحد الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن أنها تؤمن بأن حل الأزمة الليبية ينبغي أن يكون ليبيا خالصا وبقيادة ليبية بعيداً عن أي تدخلات.

العالم - ليبيا

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة "الطاهر السني" مع مندوب الصين في الأمم المتحدة "تشانغ جون" عبر منظومة "فيديو كونفرنس".

وفي تغريدة للسني على حسابه عبر تويتر قال: "في إطار المتابعة مع أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن عقدت لقاء مع مندوب الصين تشانغ جون، حيث أكد حرص بلاده دعم السلام في ليبيا وأن الصين مؤمنة بأن يكون الحل ليبي خالص وبمُلكية وقيادة ليبية بعيداً عن أي تدخلات ، ختاماً اتفقنا على متابعة التشاور والتنسيق المشترك".

وفي تغريدة أخرى قال الطاهر السني: "في إطار التشاور والتنسيق مع المجموعة الأفريقية قبل جلسة مجلس الأمن المقررة يوم "الاثنين المقبل" 24 يناير الجاري بخصوص ليبيا، عقدت اجتماعا مع مندوبي المجموعة الأفريقية الممثلة في مجلس الأمن "كينيا،غانا،الغابون" وبحضور ممثل الاتحاد الأفريقي في نيويورك. حيث قدمنا احاطة للمجموعة حول تطورات الوضع السياسي الراهن وأكدت المجموعة دعمها الكامل لليبيا وخيار الشعب في تقرير مصيره،وأهمية استكمال المسار الانتخابي بشكل توافقي ودون اقصاء،وألا تكون الانتخابات غاية بل وسيلة تساهم في حل الأزمة نحو الاستقرار، والعمل على انهاء كافة انواع التدخلات الأجنبية مع أهمية الدور الأفريقي لدعم المصالحة الوطنية".

روابط ذات صلة

تباين رؤى أممي مصري بشأن مصير الحكومة الليبية

موقع ليبي يكشف عن هبوط طائرة أمريكية في بنغازي ومغادرتها بعد ساعة

عقيلة صالح يطالب بموعد نهائي للانتخابات الليبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد من طالبان يزور النرويج قريبا لإجراء محادثات بشأن الأزمة الانسانية

الفياض يعلق على هجوم ديالى

بالفيديو.. شابة فلسطينية تحوّل النفايات لديكورات منزلية جميلة

50 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في باحات الأقصى

وزارة الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات كبيرة على روسيا

شاهد..اموال متناثرة في احد شوراع دمشق