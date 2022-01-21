بالصور..تعرف على أغرب الحيرات في العالم

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بحيرة قنديل البحر

فى هذه البحيرة التى تقع فى بالاو غرب المحيط الهادئ، يوجد أكثر من 5 ملايين قنديل البحر، ويعيش فى هذه البحيرة نوعين فقط من قناديل البحر وهي الذهبية والقمرية.

وعلى الرغم من وجود هذا العدد الكبير من قناديل البحر إلا أنه نظرا لعدم وجود حيوانات مفترسة فى البحيرة، يمكن لأى إنسان الغوص بينها بأمان، فقد تخلصت هذه القناديل من لدغتها السامة.

مياه بحيرة قنديل البحر مالحة في حد ذاتها وهي موصولة بالمحيط الهادئ عبر شبكة من الشقوق وثلاثة أنفاق صغيرة تعبر من خلال الحجر الجيري المحيط بها. ومع ذلك، فإن البحيرة معزولة تماما عن المحيط و الظروف المعيشية فيها مختلفة تماماً عن ظروف المحيط. ولذلك، فإن القناديل الذهبية والقمرية التي تعيش في البحيرة، هي مختلفة جدا من قريباتها التي تعيش في المحيط والتي تبعدها 200 متر فقط.

وأدت هذه الظاهرة إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة مياه البحيرة فقتلت جميع الطحالب، فلم تتمكن قناديل البحر الاستمرار والبقاء على قيد الحياة بدونها.

اللوتس الأحمر في بحيرة تونج هان

في تايلاند ، يمكن العثور على بحيرة نونج هان ، والتي تفاجئ بآلاف زهور اللوتس الوردية التي تتفتح كل عام فى ديسمبر ويناير، وهي تغطي مساحة واسعة تمتد إلى 600 فدان مربع، وتوفر سبل العيش لأكثر من 60 قرية من حولها، تصلها المياه من ستة جداول، بالتالي لا تجف البحيرة أبداً على مدار العام وهى تشتهر أيضاً بأنها موقع ممتاز لمراقبة الطيور.

بحيرة الملعب

تقع هذه البحيرة فى جزيرة ترينيداد وتوباجو، وهى عبارة عن رواسب طبيعية من الأسفلت، تغطي البحيرة حوالي 100 فدان (0405 كيلومترات مربعة) ويقال أن عمقها 250 قدمًا (76.2 مترًا).

بحيرة الغليان

تعتبر بحيرة الغليان، التى تقع فى درمينيكا وهى واحدة من أكثر البحيرات الحرارية روعة على الكوكب وتبدو وكأنها بها ماء مغلى.

يمكن أن ترتفع درجة حرارة هذه البحيرة الواقعة بين الجبال، والتي تصل درجة الحرارة إلى 92 درجة مئوية، وكل ذلك بسبب نفاثات الهواء الساخن التي تخرج من تحت الأرض والتي تكون مصحوبة أحيانًا بالحمم البركانية. يمنع بشكل قاطع دخول هذه البحيرة حتى لو لم يتم رؤية فقاعات محددة ، تبدأ البحيرة في الغليان في غضون ثوانى.

بحيرة مانيكواجان

توجد هذه البحيرة فى كييبك بكندا ، وهى تشكلت فى بقايا فوهة بركان قطرها 5 كيلومترات.

بحيرة لاجونا كولورادا

لاجونا كولورادا هي عبارة عن بحيرة تقع في بوليفيا على مقربة من الحدود مع تشيلى. تتميز هذه البحيرة بلونها الوردي الجذاب المائل للأحمر. تعتبر من الوجهات السياحية الهامة في بوليفيا، وبالقرب منها توجد قرية عدد سكانها حوالي 1000 شخص فقط، وهذه المنطقة تعتبر من المحميات خاصة أنه يوجد بها تماسيح ومختلف أنواع الطيور وغيرها من الحيوانات البرية

هيلبر الوردية

من اللون الأحمر لاغونا كولورادا نمر إلى بحيرة هيلير الوردية ، الواقعة في أستراليا. إنها مساحة شاسعة من المياه يبلغ قطرها حوالي 600 متر تفاجئ بلونها الوردي الزاهي المذهل ، وهو جمال يبرز من خلال محيطها الأخضر وقربها من البحر.

بحيرة النطرون تنزانيا

تعتبر بحيرة النطرون من أخطر وأغرب البحيرات فى العالم ، حيث أنها تحتوى على مركب من الأملاح والمعادن التى تأتى من الرماد البركانى والتى ترفع قلوية المياه إلى أقصى حد ، وفى هذه البحيرة تتحول الحيوانات إلى أحجار.