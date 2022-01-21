شابة فلسطينية تحوّل النفايات لديكورات منزلية جميلة

العالم - خاص بالعالم

وبمساعدة عائلتها تقوم روان رجب من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية بإحضار المواد الخام وتصنيع الحجر للمنازل والمشاريع وبألوان مختلفة تسر الناظرين.

ورغم حداثة هذا المشروع الذي لم يتجاوز الستة أشهر إلا أنه حقق نجاحاً وإستحسانا من كثيرين.



ولاكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة في هذا المجال زارت روان العديد من مصانع الحجر وتعرفت على آلية التصنيع المتبعة في تلك المصانع، إضافة إلى تصفح فيديوهات على اليوتيوب لكيفية تصنيع الحجر البيئي.

ثم بدأت الشابة الفلسطينية مشروعها من خلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة السيئة للبيئة كالزجاج والورق ونجارة الخشب، ومن ثم تحويلها الى حجر بألوان زاهية'.



صعوبات كثيرة واجهت روان خلال مراحل المشروع، أهمها صعوبة توفير المخلفات الصلبة لكنها استطاعت تجاوز هذه المشكلة بمساعدة العائلة والأصدقاء.

وتطمح حالياً الى توسيع مشروعها وخلق فرص عمل لعدد من العاطلين، وتسعى بعد نجاح مشروعها الى توسيع نطاق عملها ونشر الحجر الأزرق في كل مناطق فلسطين داعية جميع أقرانها الى الاتجاه نحو المشاريع الصغيرة، وخلق فرص عمل من خلال ابتكارات صديقة للبيئة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...