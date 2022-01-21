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اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين بالمحيط الهندي

اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين بالمحيط الهندي
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اختتمت مناورات "حزام الأمن البحري 2022" المشتركة بين ايران وروسيا والصين باستعراض للوحدات السطحية المشاركة أمام المدمرة الإيرانية "دنا"بشمال المحيط الهندي.

العالم-إيران

وقال المتحدث باسم المناورات: اختتمت مناورات "حزام الأمن البحري 2022" المشتركة باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الايرانية الرئيسية "دنا" في منطقة شمال المحيط الهندي.

واضاف: شاركت جميع السفن المشاركة في المناورات من سلاحي بحرية الجيش والحرس الثوري الايرانيين والبحريتين الصينية والروسية ،في الاستعراض أمام مدمرة دنا.

ويشار الى ان المدمرات الايرانية دنا ، جماران ، نقدي ، وقاذفتي صواريخ زره وتبرزين، وبوارج بهرغان وغناوه والشهيد ناظري التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني ، ومدمرة أورومتشي وسفينة تاي خو اللوجستية من البحرية الصينية ، وبارجة فارياغ ، ومدمرتي الأدميرال تريبوتس وبوريس من البحرية الروسية شاركت في المناورات والاستعراض البحري الختامي.

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