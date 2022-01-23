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الرئيس الأسد يقرر السماح بالتسوية ليوم واحد في درعا

الرئيس الأسد يقرر السماح بالتسوية ليوم واحد في درعا
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر مسؤول في محافظة درعا، اليوم الجمعة، أنه وبمكرمة جديدة من الرئيس السوري بشار الأسد تضاف لأهالي المحافظة، ستجري يوم الخميس المقبل تسويات لأهالي المحافظة لمدة يوم واحد لكل من يرغب بالانضمام إليها.

العالم - سوريا

وذكر المصدر لـ”الوطن”، أنه لاحقا للتسويات الحاصلة في المحافظة والتي أجرتها الجهات المختصة والمعنية، وبمكرمة جديدة من الرئيس الأسد تضاف لأهالي درعا سيكون يوم الخميس المقبل موعدا جديدا لإجراء التسويات في المحافظة ولمدة يوم واحد فقط.

وأوضح المصدر، أن تسويات يوم الخميس المقبل هي استكمال للتسويات السابقة وتقدير لظروف العديد من الراغبين بالتسوية وعدم تمكنهم من إنجازها سابقا.

وأشار المصدر إلى أنه وعند الانتهاء من التسويات في المحافظة قبل عدة أشهر وانضمام الآلاف إليها، تم الإبقاء على مركز مفتوح للتسوية في المدينة، ولكن جرى إغلاقه قبل فترة، موضحا أنه “ونتيجة التواصل مع الفعاليات الاجتماعية تبين أن هناك أعدادا ممن لم يسووا أوضاعهم ويرغبون بذلك حاليا، وبالتالي كانت هذه المكرمة الجديدة من الرئيس الأسد لأهالي درعا”.

وأكد المصدر، أن التسوية يوم الخميس المقبل مفتوحة لكل من يرغب بها، مشيرا إلى أنها ستجري في “قصر الحوريات” في مدينة درعا.

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