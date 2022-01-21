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وزير سوداني يستقيل من الحكومة إثر تكليفه 'غير الدستوري' من البرهان

وزير سوداني يستقيل من الحكومة إثر تكليفه 'غير الدستوري' من البرهان
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، اليوم الجمعة، استقالته من حكومة تصريف الأعمال، مؤكدا أن تكليفه "غير دستوري"، كونه جاء من جهة غير مجلس الوزراء.

العالم - السودان

وقال سليم في بيان: "لقد قبلت التكليف لمنصب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أكتوبر 2019 من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء آنذاك، وتم تكليفي بتسيير مهام الوزير حسب قرار صادر عن حمدوك بتاريخ 12 ديسمبر 2021".

وأضاف "تلقيت، مؤخرا، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس الوزراء يطلب مني التأكيد على الاستمرار في تسيير المهام، ولكن بعد ذلك فوجئت بصدور قرار تكليفي بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة أخرى غير مجلس الوزراء، وهو أمر غير دستوري".

وتابع: "وعليه أتقدم باستقالتي عن أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية".

وأمس الخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة، من بينهم سليم وزيرا للشباب والرياضة.

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أزمة السودان ودهاليزها المخيفة.. وزير سوداني يستقيل من الحكومة إثر تكليفه 'غير الدستوري' من البرهان

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