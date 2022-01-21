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موريتانيا تؤكد مقتل 7 من مواطنيها في مالي

موريتانيا تؤكد مقتل 7 من مواطنيها في مالي
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت موريتانيا أن سبعة من مواطنيها قتلوا على الأراضي المالية، وأعلنت أنها ستوفد بعثة إلى مالي للتحقيق في "الحادث الأليم واستجلاء ملابساته".

العالم - موريتانيا

وأعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في بيان عن أخلص مشاعر المواساة "لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية".

وقال البيان إن جميع التدابير اللازمة ستتخذ لضمان أمن الموريتانيين، وسلامتهم، وأن الرئيس قرر في هذا السياق "إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني، إلى جمهورية مالي، لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم، بفتح تحقيق فيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة".

وأضاف البيان أن البعثة ستنسق مع السلطات المالية، "لاتخاذ ما يلزم، من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية".

وكانت وسائل إعلام موريتانية ذكرت أن موريتانيين قتلوا في مالي على يد قوة تابعة للحكومة هناك، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في موريتانيا.

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