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المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع: الإمارات دويلة غير آمنة ما دام حكامها مستمرين في العدوان على بلدنا

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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