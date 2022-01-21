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المصرف المركزي الليبي يعلن البدء في عملية التوحيد

المصرف المركزي الليبي يعلن البدء في عملية التوحيد
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المصرف المركزي الليبي أنه بدأ عملية لإعادة التوحيد بعد انقسامه لسنوات بسبب الحرب في البلاد.

العالم - ليبيا

وقال المصرف في بيان الجمعة إن توحيد مؤسسات البنك سيتم على مراحل. وتأتي الخطوة بعد تأجيل الانتخابات في البلاد الشهر الماضي، ما يلقي بظلال من الشك على انتقالها إلى الديمقراطية.

مصرف ليبيا المركزي مستودع لمليارات الدولارات التي تدرها عائدات النفط سنويا وكذلك الاحتياطيات الأجنبية. في عام 2014، انقسم المصرف على أسس سياسية بسبب نشاط حفتر، لا يزال المقر الرئيسي للمصرف المعترف به دوليا في طرابلس، في حين تم إنشاء فرع شرقي متحالف مع الانقلابي خليفة حفتر في بنغازي. في ظل الحكومة الانتقالية، لا يزال التوتر قائما حول كيفية توزيع ثروة البلاد من الوقود الأحفوري.

وأصدر المصرف المركزي يوم الخميس صورا لمحافظه في طرابلس الصادق الكبير مع علي الهبري، الذي يرأس الفرع الشرقي، أثناء جلوسهما للتوقيع على اتفاق الوحدة. وذكر بيان المصرف أنه تم التعاقد مع شركة ديلويت للمحاسبة ومقرها لندن للإشراف على تلك العملية.

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المصرف المركزي الليبي يعلن البدء في عملية التوحيد