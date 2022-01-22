حركة أنصارالله تندد بيان مجلس الأمن الدولي الأخير

العالم - اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه في تويتر:"بيان مجلس الأمن عدوانٌ على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة وتأريخ مجلس الأمن مبنيٌ على المصالح ولا يعول عليه في أخذ أي حق، علاوة أنه يقف دائما ضد إرادة الشعوب".

وأدان المجلس خلال اجتماعه امس الهجوم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية على الإمارات.

يذكر بان الأمم المتحدة اتخذت سياسة منحازة لتحالف العدوان خلال سنوات الـ7 الأخيرة حيث قامت بحذف اسم السعودية وشركائها في العدوان على اليمن من قائمة الأمم المتحدة لمنتهكي حقوق الأطفال ناهيك عن ادانته لعمليات القوات المسلحة اليمنية التي تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان.