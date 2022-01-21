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حزب‌ الله: المجازر المهولة على اليمن تؤكد وحشية وهمجية تحالف العدوان

حزب‌ الله: المجازر المهولة على اليمن تؤكد وحشية وهمجية تحالف العدوان
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أدان حزب الله بشدة المجازر المهولة التي ارتكبها العدوان السعودي الأميركي على اليمن والتي أدت الى استشهاد العشرات وسقوط المئات من الجرحى من النساء والرجال والأطفال.

العالم-لبنان

وفي بيان له اعتبر الحزب ان”هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان و الشر و تجردها من كل القيام الإنسانية والأخلاقية والدينية، وهو تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة”.

وتابع البيان”إننا اذ نستنكر الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر البشعة فإننا ندعو جميع الأحرار في كل مكان الى الوقوف الى جانب الشعب اليمني المظلوم وإدانة هذه الجريمة واستنكارها وإدانة قوى العدوان، ونعتقد أن شعبنا العزيز الذي تحمل الصعاب والآلام طوال السنوات الماضية قادرٌ على المضي قدماً وبقوة نحو إلحاق الهزيمة بالعدوان وتحقيق الإنتصار المظفر ان شاءالله”.

وختم البيان”إننا نتقدم بأحر العزاء من شعبنا اليمني العزيز و قيادته الشريفة، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة وعلو الدرجات وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

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حزب‌ الله: المجازر المهولة على اليمن تؤكد وحشية وهمجية تحالف العدوان

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