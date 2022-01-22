الأعلى للقضاء قي تونس: مرسوم الرئيس خرق للدستور

العالم-تونس

وحول المرسوم رقم 4 الصادر قبل يومين، نبه المجلس في بيان إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، عبر إصدار المرسوم المذكور، وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور بتعديه على استقلالية القضاء".

وأضاف المجلس في البيان إنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية، ويرفض التمادي في الاعتداء عليها.

وأكد المجلس أنه سيواصل أداء مهامه "دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره وضمانا للأمان الوظيفي للقضاة".

وجدد المجلس دعوة القضاة للتمسك باستقلاليتهم وأدان التدخل في عملهم، و"حملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم، والمس من اعتبارهم، ولا سيما المتعهدين منهم بملفات قضائية جارية".