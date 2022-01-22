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بالفيديو..رؤية مهمة تبناها الشهيد المهندس حول سوريا والدور الامريكي

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

نشرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في العراق مقطع فيديو للشهيد أبو مهدي المهندس، وهو يتحدث حول آخر المستجدات في الحسكة السورية والاوضاع في غرب العراق ودور الولايات المتحدة المصاحب بهدف زعزعة شرق سوريا وغرب العراق.

العالم-العراق

للمزيد شاهدوا الفيديو المرفق..

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