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هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب إقليم سارانجاني بالفلبين

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب إقليم سارانجاني بالفلبين
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، إقليم سارانجاني في الفلبين.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.5 درجة ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين.

وأضاف المعهد أن الزلزال، الذي وقع الساعة 10:26 صباحا بالتوقيت المحلي، كان مركزه على عمق 66 كيلومترا، ووقع على بعد حوالي 234 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة بلوت بإقليم سارانجاني.

وأشار إلى أن الزلزال التكتوني ستكون له توابع ويسبب أضرارا، لكنه أضاف أن الزلزال لا يشكل تهديدا بموجات مد عاتية "تسونامي".

والفلبين لديها نشاط زلزالي متكرر بسبب موقعها على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

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هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب إقليم سارانجاني بالفلبين

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