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مقتل 17 في انفجار يسوي قرية بالأرض في غانا

مقتل 17 في انفجار يسوي قرية بالأرض في غانا
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الغانية، أمس الجمعة، إن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب عشرات في انفجار شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب، غرب غانا مما أدى إلى تسوية قرية بالأرض.

العالم - أفريقيا

وذكرت وكالة رويترز، فجر اليوم السبت، أن الانفجار أطاح بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة الغانية، أكرا، في ظل إصابة نحو 180 شخصا في الانفجار.

وقد أطاح الانفجار بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة الغانية، أكرا، في ظل إصابة نحو 180 شخصا في الانفجار.

وأفادت رويترز ، أن أحد المقاطع المصورة في قرية أبيت، يظهر الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب الطريق، عندما وقع انفجار قوي. ولم يُعرف على الفور سبب الحادث.

وأفادت الشرطة بأن دراجة نارية اصطدمت بالشاحنة ثم اشتعل حريق بجوار محول كهرباء على جانب الطريق، موضحة أن الشاحنة تملكها شركة إسبانية، تدعى "ماكسام" وكانت تنقل متفجرات إلى منجم تشيرانو للذهب، الذي تديره شركة أخرى مقرها تورونتو بكندا.

من جانبها، أوضحت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية الغانية، في بيان نقله الموقع الإلكتروني ghana fact، فجر اليوم السبت، أنه سيتم وقف شركة "ماكسام" عن تصنيع أو نقل أو توريد متفجرات لعمليات التعدين حتى ظهور نتائج التحقيقات في الحادث.

وأمرت الوزارة بوقف كبير مفتشي المناجم في غانا، المسؤول عن الإشراف على استخدام المتفجرات في القطاع، عن العمل.

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