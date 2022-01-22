أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 22 يناير 2022

ابرار..

رئيس الجمهورية .. بإمكان طهران وموسكو إنهاء هيمنة الدولار على العلاقات المالية والمصرفية

ابتكار..

الوزير عبد اللهيان .. لقاء الرئيسين الإيراني والروسي فرصة كبيرة بإطار المصالح المشتركة

جمهوري اسلامي ..

سقوط مئتي قتيل وجريح بغارات وحشية للتحالف السعودي على سجن بصعدة وميناء الحديدة

اطلاعات ..

مصرع مالايقل عن خمسة وستين شخصا بغارة سعودية جنونية على سجن بصعدة باليمن

خراسان ..

كابوس المثلث الشرقي للغرب.. إختتام مناورات الحزام البحري بين إيران وروسيا والصين

سياست روز ..

القوى الغربية بمفاوضات فيينا تواصل تمسكها بلعبة مفضوحة بإسم "تحديد مهلة"

رسالت ..

بلينكن يطرح ذرائع مفبركة لتبرير تهرب أمريكا من إعطاء ضمانات في مفاوضات فيينا

وطن امروز ..

بلينكن.. لا نستطيع تقديم الضمانات التي تريدها إيران ولا فرض شئ على الإدارة المقبلة

ايران ..

إستشهاد أحد عشر جنديا في هجوم لتنظيم " داعش " الإرهابي بمحافظة ديالى شرق العراق

كيهان ..

حصيلة عام من حكم بايدن .. وعود فارغة وتفاقم الهوة الطبقية بأمريكا

جوان ..

أوروبا تقترب خطوة من الإعتراف بطالبان بإفتتاح مكتب للإتحاد الأوروبي بكابول

آرمان ملي ..

روسيا تبدي قلقها العميق إزاء ما وصفته بتحركات الغرب الإستفزازية بشرق أوكرانيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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ايران..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( مذبحة في منتصف الليل )..لايبدو ان هناك نهاية او اية حدود لوحشية التحالف السعودي في حربه الغاشمة على اليمن.. إن وحشية التحالف السعودي تجسدت بأفظع شكل بشن غارات على سجن بمحافظة صعدة وعلى منشآت خدمية بميناء الحديدة.

وذلك في جريمة نكراء يندى لها جبين الانسانية ادت الى مصرع واصابة ما لا يقل عن مئتين من المدنيين الابرياء.

ان جنون الانتقام من الضربة الاستراتيجية اليمنية لاهداف اقتصادية في العمق الاماراتي قد اعمى التحالف السعودي الذي خطط وتعمد لانزال اكبر قدر من الخسائر بين المدنيين العزل في غاراته في الساعات المبكرة من يوم امس وعندما كان نحو الفين من السجناء بسجن صعدة واغلبهم من المهاجرين غير القانونين الافارقة يغطون في نوم عميق , كما دفع هذا الجنون التحالف لاستهداف المنشآت الخدمية بميناء الحديدة ايضا الامر الذي ادى لخسائر في الارواح في صفوف المدنيين .

ان هذه الجريمة النكراء تعكس عمق يأس واحباط التحالف السعودي في عدوانه على اليمن وهلعه من الضربات اليمنية الاستراتيجية التي قلبت المعادلات لصالح المقاومة اليمنية بالكامل .

جوان ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة جوان في مقالها( أمريكا وإشعال فتيل نيران حرب بأوكرانيا ) ..فشلت المباحثات بين وزيري خارجية امريكا وروسيا حول الازمة الاوكرانية وقضايا الامن الاوروبي , الامر الذي زاد من مخاوف احتمال تفجر الاوضاع في مناطق الحدود الروسية الاوكرانية , وفي هذا الخضم .

أعطت أمريكا الضوء الأخضر لجمهوريات بحر البلطيق الثلاث الأعضاء بحلف الناتو لإرسال أسلحة هجومية للجيش الأوكراني وفي نفس الوقت ارسلت بريطانيا بالتنسيق مع امريكا شحنات اسلحة متطورة بينها قذائف ذكية ضد الدبابات لاوكرانيا رغم كل تحذيرات موسكو من تبعات تعزيز قدرات الجيش الاوكراني لدفعه على مهاجمة اقليم دونيتسك ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية بشرق اوكرانيا. وهكذا تتلبد المزيد من السحب القاتمة في سماء القارة الاوروبية في ظل تجاهل امريكا والناتو للهواجس الروسية .

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا عن الجديد على صعيد العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني , وكتبت في تقريرها ( أول إتصال هاتفي بين وزيري خارجية تركيا والكيان ) .. قالت محافل دبلوماسية بفلسطين المحتلة ان وزير الخارجية التركي اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره " الاسرائيلي " الخميس الماضي هو الاول من نوعه على هذا المستوى بين انقرة وتل ابيب منذ ثلاثة عشر عاما.

الخارجية التركية تحدثت عن إجراء الوزير مولود تشاويش أوغلو مع نظيره الصهيوني يائير لابيد مباحثات هاتفية دون ذكر التفاصيل وكانت محافل دبلوماسية تركية قد ذكرت قبل ذلك ان الرئيس التركي وجه دعوة لرئيس الكيان الصهيوني لزيارة انقرة .

على صعيد اخر ذكرت صحيفة ايديعوت احارنوت التي تصدر بتل ابيب ان اخصائي "اسرائيلي " في الامراض القلبية اجرى فحوصا على الرئيس التركي. ولم يصدر اي تعليق على هذا الخبر من انقرة بعد .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( سياسة العصا والجزرة لن تحل الخلافات ).. ينبغي على الامريكيين وبعد تجربتهم الفاشلة بالانسحاب من عضوية الاتفاق النووي , التعامل بمنطق وعقلانية في مفاوضات فيينا واذا ما ارادوا العودة حقا لعضوية هذا الاتفاق..

على أمريكا الإذعان لواقع فشل سياسة الحظر والضغوط في التعامل مع دولة لها ثقلها الكبير ومكانتها الإقليمية والدولية كإيران ان الذي يحدث على صعيد مفاوضات فيينا هو اصرار امريكا بايدن ورغم كل انتقاداتها لمواقف ولسياسات ترامب على مواصلة نفس نهجه الخاطئ في التعامل مع ايران والاتفاق النووي , فادارة بايدن تصعد تهديداتها المبطنة والمكشوفة هي وحليفاتها الاوروبيات ضد يلادنا باشكال مختلفة لاقتطاع تنازلات تحلم بها في مفاوضات فيينا.

ملوحة بالغاءات بالقطارة للحظر . ان على امريكا ان تدرك بأن سياسة العصا والجزرة عفا عنها الزمن تماما , وان بلد مثل ايران اثبت قدرته على افشال الحظر والضغوط قادر على مواصلة طريقه بقوة.

خراسان ...

كتبت صحيفة خراسان عن اجواء الازمة بين روسيا والقوى الغربية في مقالها ( الدبلوماسية , المتراس الأخير مقابل الحرب بأوروبا )..اجواء التصعيد بين روسيا والقوى الغربية حول اوكرانيا وقضايا الامن الاوروبي باتت تأخذ ابعادا اكثر خطورة مع اتساع دائرة تبادل الاتهامات وتصاعد اصداء قعقعة السلاح .

إن فشل المباحثات بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا حول الازمة الأوكرانية والأمن الأوروبي قلص آمال التهدئة فحلف الناتو مازال مصرا على رفض المقترحات الروسية, ومقابل ذلك عززت روسيا تواجدها العسكري قرب الحدود الاوكرانية ولوحت بارسال قوات لكوبا وفنزويلا , ورد الغرب بارسال السلاح للجيش الاوكراني. ان كل هذا التصعيد لا يعني ان هناك حرب قادمة بالضرورة في اوروبا, ولكن يكفي اي خطأ في الحسابات او اي خطأ ميداني غير متعمد لاشعال النار. ومن هنا تبقى الدبلوماسية المتراس الوحيد القادرعلى الوقوف بوجه اندلاع حرب قد تجر العالم بمتاهات .

آرمان ملي ..

كتبت صحيفة آرمان ملي في تقريرها ( إنهيار شعبية بايدن) .. تراجعت شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن بشكل كبير بعد عام من وصوله للبيت الابيض.

نتائج أحدث إستطلاع للرأي بأمريكا عكست عدم تاييد إثنين وخمسين بالمئة من المستطلعين لأداء بايدن كما عبرت نسبة ملحوظة من المستطلعين الديمقراطيين عن شكوكهم بقدرة بايدن على ادارة شؤون البلاد .

وهناك مخاوف جدية في اوساط الحزب الديمقراطي من احتمال خسارة الانتخابات النصفية للكونغرس والانتخابات الرئاسية ايضا بوجود بايدن وضعف ادارته مع تزايد الانتقادات في الشارع الامريكي لادائه على الصعيدين الداخلي والدولي.