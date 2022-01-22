العراق.. الإطار التنسيقي يستبعد إقصاء ائتلاف المالكي من تحالفه

العالم-العراق

وقال عضو الإطار القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “ائتلاف دولة القانون جزء من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم، كما أنَّ بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين”.

وأضاف أنه “من المستبعد إقصاء ائتلاف دولة القانون (وزعيمه نوري المالكي) من تحالف الإطار”، مشيراً إلى أن “البلد والعملية السياسية لن يتوقفا على أحد أياً كان، لذلك يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات”.

ورجح الموسوي أن “يتأخر كثيراً موعد تشكيل الحكومة المقبلة بسبب الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية الكبيرة”.