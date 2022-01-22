الحكومة الألمانية تؤكد مطالبة البحرين باحترام حقوق الإنسان

العالم - البحرين

وأكدت الخارجية الألمانية أنها لا تحيد عن التزاماتها في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان ولن تتوانى في الضغط على سلطات البحرين لصون حقوق النشطاء والمعارضين السلميين.

وفي رسالة وجهها مسؤولون في الحكومة الألمانية لأعضاء في البرلمان كشفوا فيها معلومات عن تحركاتهم للضغط على البحرين.

ووجهت وزارة الخارجية الألمانية رسالة بتوقيع مارتينا إنجلهاردت كوبف، أشارت فيها إلى حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وتطرق المسؤولون الألمان تحديداً إلى حالة الناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس.

وكشفت السلطات الألمانية، أن وزارة الخارجية الألمانية في برلين، وكذلك السفارة الألمانية في المنامة، تراقبان باهتمام أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما ظروف اعتقال السجناء من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة، كما هو الحال مع الدكتور عبد الجليل السنكيس.

وأشار المسؤولون إلى أنهم يصنفون بانتظام قضايا حقوق الإنسان العامة وكذلك الحالات الفردية في محادثاتهم مع الحكومة البحرينية.

وجاء في الرسالة أن برلين شددت مؤخراً لوزير الخارجية البحريني ضرورة تنفيذ الالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت ألمانيا إلى أن تحركاتها تأتي ضمن إطار العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع البحرين، ويتم تناول هذه القضايا الحيوية بانتظام.

وتعهدت وزارة الخارجية الألمانية بمعالجة قضايا حماية حقوق الإنسان في البحرين في محادثات ثنائية وفي المحافل الدولية ذات الصلة في المستقبل، والمطالبة باحترام التزامات حقوق الإنسان.