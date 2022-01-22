شرطة الإحتلال تقمع تظاهرة لفلسطينيين في حي الشيخ جراح

العالم - فلسطين

وجاءت المظاهرة التي شارك فيها متضامنون وأهالي الحي، تنديداً بهدم منزل عائلة الصالحية، حيث رفع المشاركون في التظاهرة صوراً لركام منزل عائلة محمود صالحية، وهتفوا بشعارات "لا للتهجير" و "والمستوطنون سارقون".

وقد حاول المتظاهرون إزالة سياج وضعه مستوطنون في وقت سابق، قرب منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير من منزلها، حيث استخدمت الشرطة القوة لإخراج الناشطين من المكان، واعتقلت عدداً منهم، مع تواجد أمني مكثف.

وقال محمد الصباغ أحد سكان حي الشيخ جراح للوكالات: "إنَّ ما يحصل في الحي هو جريمة بحق سكانها، والتهجير يهددنا جميعا، اليوم نتضامن مع جيراننا وغدا سيكون الدور علينا، وأدعو كل الأحرار في العالم للوقوف بجانبنا ضد ممارسات التطهير التي تقوم بها المجموعات الاستيطانية وبمساعدة الحكومة الإسرائيلية".

وكان مستوطنون صهاينة يقودهم نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، أريه كينغ، وضعوا سياجاً في الأرض التي تعود لعائلة سالم، ووضع السياج في محيط الأرض، وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة.