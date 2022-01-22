تعرف على خيار مثالي لخفض ضغط الدم على الفور

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وشرب المشاركون في الدراسة ثلاثة أكواب من هذا المشروب الأسود يوميا. وتمكنوا من متابعة النتائج لمدة ستة أشهر بناء على مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأكدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة PLOS One، هذا الادعاء. كنها تحذر من أن انخفاض ضغط الدم “ضئيل”. لكن على الرغم من ذلك إلا أن هذه التأثيرات قد تكون مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية على مستوى السكان”.

ووجدت الدراسة أن تناول هذا الشاي بانتظام قد يساعد في تقليل عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب. مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة.