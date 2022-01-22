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الموت یفجع وسط الفن السوري

الموت یفجع وسط الفن السوري
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

غيب الموت، اليوم السبت، بسام الملا أحد أبرز المخرجين السوريين عن عمر ناهز الـ 66 عاماً إثر أزمة صحية طارئة.

العالم-سوريا

ونشرت نقابة الفنانين في سوريا النعوة على صفحتها في "فيسبوك"، وقالت فيها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء".

والراحل بسام الملا من مواليد (13 فبراير 1956)، ويعتبر عراب بيئة الدراما الشامية وانطلقت مع عمله الأول مسلسل "أيام شامية"، تلته أعمال عديدة من "الخوالي" و"ليالي الصالحية" ثم عمله الأشهر "باب الحارة".

وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا، بدأ مسيرته مساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية" مع الراحل علاء الدين كوكش ثم مخرجاً منفذاً في "حصاد السنين" ليكون مسلسله الأول إخراجاً "الخشخاش" ثم تلته أعمال حفرت في ذاكرة الناس مثل "كان يا ما كان" و"العبابيد" وكان عمله الأخير "سوق الحرير" الذي عرض على الشاشات العام الماضي.

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