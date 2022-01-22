التدمير السعودي الاماراتي الهستيري لاحياء سكنية يمنية

وكان في الايام الاخيرة من اللافت التي قام بها الجيش اليمني في عملية الرد على الاراضي الاماراتية والتي اعتبرت هي الاولى والتي كانت ضربة موجعة كبيرة للامارات وللسعودية بنفس الوقت.

لكن هذه الضربة لم تأت لحالها وانما كانت امتداداً لقصة السفينة التي اوقفتها قوات صنعاء بعرض البحر واخذوا سلاحها على متنها.

وهذا ما يفسر القصف الوحشي الذي اطلقته السعودية الاماراتي على اليمنيين بتدمير احياء سكنية على رؤوس الابرياء من النساء والاطفال.

وكالعادة فان الاعلام السعودي يكذب بانه قتل قيادات من حركة انصار الله، وان السعودية هي التي تساعد اليمنيين وتبني لهم بيوت واسوارهم.

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