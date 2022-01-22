كيف سترد القوات اليمنية على مجزرة تحالف العدوان بصعدة؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول العدوان السعودي على محافظة صعدة اليمنية، قال الدرواني ان الفرق يبدو في الاستخدام حول كيفية استخدام هذا السلاح الدقيق، مشيراً الى ان القوات اليمنية وصلت في عمليات التوازن الى الرد بعملية ثامنة لم يكن أي منها يستهدف اي مكان مدني او مناطق سكنية أو مناطق لتجمع السكان او سقوط ضحايا.

واضاف الدرواني ان هذا لا يعني ان القوات اليمنية عاجزة عن استهداف اليمنيين، بل بالعكس فان القدرة موجودة، لكن الذي يمنع القوات اليمنية من استهداف المدنيين في انها لا تريد ان تسقط في نفس الوحل الذي سقط فيه العدوان الذي استهدف المدنيين اليمنيين وارتكب المجازر بحقهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع عدد الضحايا في سجن صعدة الاحتياطي اثر الغارات الاماراتية السعودية الى اثنين وثمانين شهيدا واكثر من 230 جريحا مضيفة أن العشرات لازالوا تحت الأنقاض.

كما اعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الإمارات لم تعد في مأمن من ضربات القوات اليمنية بعد المجازر التي ارتكبتها ودعت الشركات الاجنبية للمغادرة الى ذلك نددت الامم المتحدة وعدد من المنظمات الانسانية والاغاثية بالهجوم الوحشي للتحالف السعودي والاماراتي على أحد السجون في صعدة والمناطق السكنية في الحديدة فيما دعا الامين العام للامم المتحدة الى تحقيقات فورية وسريعة في الحادث.

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