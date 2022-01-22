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وزير الخارجية الكويتي يتوجه اليوم إلى لبنان

وزير الخارجية الكويتي يتوجه اليوم إلى لبنان
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

يتوجه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم إلى لبنان.

العالم_لبنان

وافادت مصادر اعلامية خليجية بان الوزير الكويتي "سيقوم بمهمة التقارب بين بعض دول الخليج (الفارسي) و لبنان".

الى ذلك، يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عند السادسة والنصف (بتوقيت بيروت) مساء اليوم في السراي الحكومي.

وكان الوزير الكويتي، الذي أعيد تكليفه بمهام وزارة الخارجية الكويتية في الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد اجرى اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بداية الشهر الحالي وابلغه عزمه زيارة لبنان هذا الشهر واتفقا على الموعد المبدئي.

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