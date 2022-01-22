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محتجون في لندن: أوقفوا تآمر آل سعود وآل خليفة على شعوب البحرين واليمن والحجاز

محتجون في لندن: أوقفوا تآمر آل سعود وآل خليفة على شعوب البحرين واليمن والحجاز
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

نظم محتجون اعتصاما أمام مقر سفارة آل سعود في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على السياسات العدوانية لآل سعود في المنطقة.

العالم - البحرين

وأطلق الناشطون الشعارات ورفعوا اللافتات الداعية آل سعود إلى وقف حربهم على اليمني المتواصلة منذ أكثر من ست سنوات والتي حولت اليمن إلى خراب وأدخلت البلاد في أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث.

كما دعوا آل سعود في هذا الاعتصام الذي جرى يوم الاربعاء إلى سحب قواتهم من البحرين والتي احتلتها منذ مارس 2011 بهدف قمع الحراك الشعبي الذي اندلع ضد نظام حكم آل خليفة في ذلك العام حسبما افاد موقع البحرين اليوم.

واضاف الموقع انه يحكم آل سعود السعودية بالحديد والنار ويقبع في سجونهم أكثر من 30 ألف معارض ومدافع عن حقوق الإنسان, بينما أعدموا مئات المعارضين خلال السنوات الماضي.

ودعا الناشطون إلى الوقوف بوجه "المؤامرة التي يقودها آل سعود وآل خليفة لتدمير شعوب المنطقة."

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