مصر.. وزير الطيران يقود أول رحلة تجريبية بخدمات صديقة للبيئة

العالم- مصر

وقد أقلعت الطائرة في رحلتها رقم "799 MS" من طراز بوينج787-9 "دريملاينر" المعروفة باسم طائرة الأحلام في رحلة سيسجلها تاريخ مصر للطيران باعتبارها أول رحلة تسيرها الشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة، والأولى بين شركات الطيران الإفريقية.



تأتي هذه الرحلة تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدني المصري، والذي يوافق 26 يناير من كل عام.



وصرح وزير الطيران المدني بأن استراتيجية وزارة الطيران المدني في مجال البيئة تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف البيئة؛ اهتماما كبيرا وجهود الدولة المصرية أمام مختلف المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة (رؤية مصر 2030).



وقال الوزير: إن نجاح هذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة سيكون بداية لتعميمها مستقبلا؛ بما يتواكب مع خطة وزارة الطيران لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث .



من جانبه أعرب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين - الذي سيقود الطائرة في رحلة العودة من باريس -: عن سعادته بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة؛ لتكون (مصر للطيران) أول شركة طيران في إفريقيا تسير هذه الرحلة، مشيرا إلى أنه من المخطط مستقبلا أن تكون جميع رحلات الشركة صديقة للبيئة؛ مما يؤكد ريادة (مصر للطيران) في صناعة النقل الجوي كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والشرق الأوسط وسابع شركة علي مستوي العالم حيث تحتفل الشركة هذا العام بمرور 90 عاما على إنشائها



وأشار أبو العينين إلى: أن الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من "مبادرات التنمية المستدامة"؛ حيث تم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلى أوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة بحلول عام 2025 على أن يتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا.



وتهدف خطة (مصر للطيران) إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية "أحادية الاستعمال" على متن رحلاتها بنسبة 90%، وحددت الشركة 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك ( أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة.