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رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة: من حق الشعب اليمني الرد على الضربات بالضربات ولا حل للعدوان الا بكسر أنفه

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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