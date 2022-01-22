قناة العالم
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
كبير المفاوضين الايرانيين يبحث مع مفاوضي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث في فيينا التحقق من الغاء الحظر وضمان الالتزام بالاتفاق النووي
كبير المفاوضين الايرانيين يبحث مع مفاوضي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث في قيينا التحقق من الغاء الحظر وضمان الالتزام بالاتفاق النووي
رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة: من حق الشعب اليمني الرد على الضربات بالضربات ولا حل للعدوان الا بكسر أنفه
رويترز: مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا يقول إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي "لإبادة" القوات المتمردة
رابطة علماء اليمن:ندين بأشد العبارات تصعيد تحالف العدوان وجرائمه باليمن وآخرها مجزرة السجن الاحتياطي في صعدة ومجزرة مبنى الاتصالات بالحديدة
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني يجري مباحثات مع منسق محادثات فيينا انريكي مورا في اطار اجتماعات الجولة الثامنة لمفاوضات الغاء الحظر
مراسل العالم: تواصل الاشتباكات العنيفة في محيط سجن الصناعة وأحياء غويران وحي الزهور في مدينة الحسكة شمال شرقي سورية
اف ب: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقبل دعوة للقاء نظيره البريطاني بن والاس لمناقشة الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية
المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع: الإمارات دويلة غير آمنة ما دام حكامها مستمرين في العدوان على بلدنا
المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع: بعد المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق شعبنا ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة
كبير المفاوضين الايرانيين يبحث مع مفاوضي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث في قيينا التحقق من الغاء الحظر وضمان الالتزام بالاتفاق النووي
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
تحالف العدوان يلجأ الی قصف المدنيين اليمنيين
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦
انقلاب الصورة
عملية إعصار اليمن
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٨
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 22 يناير 2022
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣
مع الحدث
جرائم حرب التحالف في اليمن والمطالبة بالردع
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
مناورات ايرانية روسية صينية.. الرسالة والأهداف، واسباب الخرق الأمني بالعراق وتداعياته
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨
مع الحدث
مآلات مباحثات فيينا لرفع الحظر وثبات إيران
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الهلال الاحمر الايراني يدشّن مستشفى الامام علي (ع) في النجف الاشرف
رئيس الوزراء الإثيوبي يصدر بيانا بالعربية تزامنا مع زيارة 'حميدتي' بلاده
سعيّد وماكرون يبحثان 'الوضع في تونس'
شاهد: ترند البحرين "اليمن تؤدب الامارات"
التدمير السعودي الاماراتي الهستيري لاحياء سكنية يمنية
بالفيديو..
مخاوف اسرائيلية من تمسك سكان النقب بهويتهم الفلسطينية
مقالات و تحليلات
معركة خلافة محمود عباس تبدأ مُبكرًا.. قرارات صادمة لمركزية “فتح”
تحالف العدوان على اليمن يعيش 'فترة سماح' دموية
عودة الحريري الى لبنان دون ضجيج اعلامي فهل سيتبعه ضجيج سياسي؟
ما رأيكم .. ما حقيقة التقدم في مباحثات فيينا؟
مساعي الإمارات لتحويل الجزر اليمنية إلى أوكار
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.