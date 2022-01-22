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كبير المفاوضين الايرانيين يبحث مع مفاوضي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث في قيينا التحقق من الغاء الحظر وضمان الالتزام بالاتفاق النووي

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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