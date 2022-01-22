هجوم سجن الحسكة.. استمرار نزوح الاهالي وأمريكا ترسل مروحيات

العالم - سوريا

ودعت مجموعات "قسد" المواطنين السوريين عبر مكبرات الصوت لإخلاء منازلهم من منطقة "المقبرة" و"الجندي المجهول" في حي غويران، وسط حالة من الذعر في ظل استمرار الاشتباكات حتى اليوم السبت.

مقتل طفل واصابة 8 مدنيين وسط نزوح أهالي غويران بالحسكة

وبحسب مراسل العالم اصيب طفل بطلقة طائشة أثناء نزوحه مع عائلته من حي غويران، فيما اصيب ثمانية مدنيين على الأقل خلال ٢٤ ساعة الماضية نتيجة للاشتباكات المتواصلة.

وأفاد مراسلنا انه ما يزال عدد كبير من حافلات نقل الركاب والشاحنات متوقف بالقرب من محطة صباح الخير، جنوب مدينة الحسكة بعد منع قسد دخولها بسبب الاشتباكات عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وأوضح ان قسد تواصل فرض حالة حظر التجوال على مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وتزيد من تعزيزاتها في محيط "سجن الكتيبة"، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الأمريكية.

وأشار مراسل العالم الى انه وفي إطار جهود الحكومة السورية لمساعدة المواطنين ضمن الإمكانات المتوفرة بتوجيه من السيد غسان خليل محافظ الحسكة، قامت الجهات الحكومية بتأمين كميات من الخبز وتوزيعه بشكل مجاني على العوائل في نقطة بين الجسرين وذلك لتوفيره للعوائل التي لم تخرج من منازلها حتى اللحظة كما قامت جمعية اليمامة الخيرية وفرع الهلال الأحمر بتأمين سيارات اسعاف وعيادات متنقلة لمعالجة أي طارئ طبي للاهالي ونقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير سيارات للنقل الجماعي لإيصال العوائل للوجهة الراغبين التوجه إليها، أو نحو مركز إيواء المدينة الرياضية الذي تم افتتاحه اليوم لإيواء الأسر التي لا تملك مكان تلجىء إليه .