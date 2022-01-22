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وزير العدل اللبناني يزور بغداد

وزير العدل اللبناني يزور بغداد
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، اليوم السبت، عن سعادته بزيارته الأولى إلى العراق، مشيرا إلى أنه سيناقش بعد المشتركات القضائية بين بغداد وبيروت.

العالم - لبنان

ونقلت "السومرية نيوز" عن الخوري قوله: "شرف كبير أن أزور بلدي الثاني المتمثل ب‍العراق، هذه أول زيارة لي إلى بلاد الرافدين"، مضيفاً "سررت بالحضور إلى احتفالية يوم القضاء العراقي".

واعتبر خوري، أن "القضاء العربي يعتبر جسماً واحدا"، مبيناً أنه "سيتم تبادل الخبرات القضائية بين بغداد وبيروت، بما يحقق الاستفادة للجانبين".

وأردف الوزير اللبناني، "سنناقش في بغداد قرارات عدة، بينها قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في 6 كانون الثاني الحالي".

ووصل وزير العدل اللبناني في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة بغداد، وكان في استقباله وزير العدل العراقي وعدد من المسؤولين.

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