جمهورية دونيتسك: على الأمريكيين إدراج أنفسهم على لائحة داعمي الإرهاب

العالم - الأميركيتان

ووصفت وزارة الخارجية في الجمهورية الشعبية غير المعترف بها دوليا، في بيان صدر عنها اليوم السبت، المبادرة الأمريكية القاضية بـ"إدراج القوات المدعومة من روسيا في منطقة دونباس على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية" بأنها "محض هراء وجهل".

ودعت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، في حوار مع وكالة "نوفوستي"، الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمامها إلى "قانون أسس المقاومة الوطنية" الذي دخل حيز التنفيذ في أوكرانيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، لافتة إلى أن هذا القانون يقضي بشرعنة ميليشيات مسلحة.

وتابعت متسائلة: "إذا كانت الولايات المتحدة تقدم دعما في العلن إلى دولة تتبني مثل هذه القوانين، فربما سيدرج أعضاء الكونغرس أنفسهم على قائمة داعمي الإرهاب والتطرف القومي الذي تشجع عليه السلطات الأوكرانية بكافة الوسائل؟".