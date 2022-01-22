السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
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الخارجية الاميركية تعلن ان الولايات المتحدة لا تعتزم تنظيم عملية إجلاء لرعاياها من أوكرانيا تاركة لهم الحرية باتّخاذ خيار المغادرة في رحلات تجارية

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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