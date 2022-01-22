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هجوم صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية الفرنسية في مالي

هجوم صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية الفرنسية في مالي
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

معلومات تفيد بأنّ هجوماً صاروخياً استهدف، مساء يوم السبت، قاعدة غاو العسكرية الفرنسية، شمالي مالي.

العالم-اوروبا

وتعرّضت قاعدة "غاو" العسكرية الفرنسية، في شمالي مالي، لهجوم صاروخي مساء يوم السبت.

وقال مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، إنّ "هجوماً صاروخياً استهدف مساء السبت قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي"، مشيراً إلى أن لا معلومات بشأن وجود ضحايا.

وتوافد عشرات المحتجين إلى ساحة الاستقلال في العاصمة المالية، في وقتٍ سابق اليوم، بالإضافة إلى قافلة تضم الآلاف جابت المدينة، تلبيةً لدعوات جمعيات مدنية إلى التظاهر، تنديداً بالوجود الفرنسي العسكري في مالي، والمطالبة برحيل قوة "عملية برخان" (عملية فرنسية في الساحل الأفريقي).

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، في حزيران/يونيو الفائت، تقليص الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، بعد 8 سنوات على التدخل العسكري الفرنسي فيها، وتركيز الجهود على عمليات مكافحة الإرهاب، ومؤازرة الجيوش المحلية في المعارك، في إطار تحالف دولي يضم دولاً أوروبية.

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