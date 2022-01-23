شاهد: المخلب الامريكي الاسرائيلي الذي ينهش باليمنيين، من يؤدي دوره؟

خاص بالعالم

وقالت داغر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان التكلم عن الدعوة الاممية هي مضيعة للوقت لانها ليست سوى بوق للصهيونية العالمية التي توزع الادوار على الجميع وتقطف الثمار وهي قائدة الاوركسترا، مؤكدة ان هذه الصهيونية هي التي تطلب وتقول للامم المتحدة ماذا يجب ان تفعل.

واوضحت داغر، ان الامارات التي تنصلت من مجزرة سجن صعدة، بانها جزء من اللعبة وليست هي من تقرر، وانها منذ 2015 تدخلت في اليمن وقامت بارتكاب المجازر كما السعودية وسيطرت على الموانئ، وان كيان الاحتلال الاسرائيلي يقف خلفهما.

وشددت داغر على ان صحيفة هاآرتس العبرية قالت انه منذ عام 2015 فان الاسرائيليين متواجدين في موانئ اليمن للسيطرة على الممرات البحرية ومراقبتها، خاصة في ظل الصراع الذي يجري بين روسيا والصين وايران الذين يقومون بمناورات من اجل تأمين امن المنطقة لصدّ امريكا والاحتلال الاسرائيلي من وضع يدهما على هذه المنطقة وتمرير اهدافهما العسكرية والاقتصادية وغيرها.

واعتبرت داغر ان اللعبة كبيرة جداً وان الامارات ليست سوى مخلب قِط، وهي لا تقرر شيئاً وانها ستار لما يقوم به الامريكي والاسرائيلي، لاظهار ان العرب هم من يقتلون بعضهم البعض، غير ان الامريكي والاسرائيلي هما اللذان يرسمان كل شيء ويفعلان ويمليان دوماً على السعودية والامارات ما يجب فعله من اجل ان تبقى الحرب مشتعلة لتأمين مصالحهما وخطوطهما البحرية.