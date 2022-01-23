الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا: اتهامات بريطانيا لروسيا حول أوكرانيا مقلقة جدا

أمريكا: اتهامات بريطانيا لروسيا حول أوكرانيا مقلقة جدا
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات البريطانية حول سعي روسيا إلى تنصيب زعيم موال لها في أوكرانيا "مؤامرة مقلقة جدا".

العالم - الأميركيتان

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن: "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا. الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديموقراطيا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه: "تتوفر لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير في ما إذا يجب غزو أوكرانيا واحتلالها".

وقالت الخارجية البريطانية أن الحكومة الروسية تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بيان بريطانيا هراء ودليل جديد على أن الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا، داعية المملكة المتحدة إلى "وقف الأنشطة الاستفزازية".

روابط ذات صلة

أمريكا تعلن وصول الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الى أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة الطيران الايرانية تنفي تعليق الرحلات مع بریطانيا

تونس.. محاكمة متهمين بمقتل رجل أمن والاعتداء على عسكري في بنزرت

اليمن: محافظة 'إب' تشهد مسيرة حاشدة منددة بتصعيد العدوان

أمريكا: اتهامات بريطانيا لروسيا حول أوكرانيا مقلقة جدا

ما أبعاد زيارة 'حميدتي' المفاجئة لـ 'إثيوبيا'؟!

اثر قصفه من قبل طيران تحالف العدوان الفرق الفنية لم تتمكن من دخول مبنى الإتصالات بالحديدة