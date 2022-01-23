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عدد من المتظاهرين في بيروت شتموا السعودية

عدد من المتظاهرين في بيروت شتموا السعودية
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

شتم عدد من المتظاهرين في بيروت السعودية خلال التظاهرة الداعمة لرئيس التيار المستقبل سعد الحريري.

العالم_لبنان

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عددًا من مناصري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وهم يشتمون السعودية خلال تجمعهم امام بيت الوسط في تظاهرة داعمة له، بعد المعلومات عن اتجاهه للعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قوله خلال دردشة مع الصحافيين أنه في بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم الى الامام.

وفي السياق، ذكرت معلومات صحافية ، أن لقاء الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وصف بالودي، وتم بحث الخيارات التي أمام الحريري في موضوع عدم الترشح للانتخابات النيابية.

ولفتت المعلومات الى انه يمكن القول أن جنبلاط لم ينجح بثني الحريري عن قراره عدم الترشح للانتخابات، والحريري ملتزم بقراره، والذي سوف يعلنه يوم الاثنين المقبل.

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