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الكويت تحدد موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري

الكويت تحدد موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت صحيفة كويتية، أنه جرى تحديد 25 فبراير المقبل، موعداً للإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري للعام الحالي (2022).

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية -لم تسمها- مساء السبت، أن لجنة مطابقة كشوفات العفو الأميري تعكف حالياً على تجهيز أسماء المشمولين بالعفو ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تسبق رفع الأسماء إلى النيابة العامة والديوان الأميري تمهيداً لاعتمادها.

وكشفت أن اللجنة تدرس ملفات نحو 2800 سجين؛ لفحصها وتحديد المستوفين للشروط.

وبحسب المصادر، سيخضع المفرج عنهم للرعاية اللاحقة للمؤسسات الإصلاحية، حيث يتوجب عليهم إبداء حسن السير والسلوك خلال الفترة المحددة.

ولفتت إلى أنه في حال خالف هؤلاء تلك الشروط فإنهم من ثم "معرَّضون للعرض على النيابة العامة؛ لحرمانهم من العفو وعودتهم مرة أخرى إلى السجن".

وأكدت أن "السوار الإلكتروني" سيتم تطبيقه على بعض السجناء المفرج عنهم.

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