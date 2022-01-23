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منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدين جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدين جرائم الحرب المرتكبة في اليمن
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إدانته للقصف الوحشي الذي يقوده طيران التحالف السعودي ضد الشعب اليمني.

العالم - البحرين

وعبر حسابه على "تويتر"، عبّر المنتدى عن إدانته "جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بحق الضحايا المدنيين، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين في الحديدة، وأكثر من 70 قتيل وعشرات الجرحى في صعدة، والتي تأتي ضمن سجل الانتهاكات المروعة للقانون الإنساني الدولي".

وقتل تحالف العدوان السعودي الغاشم، يوم الجمعة 21 يناير 2022، أكثر من 70 شخصا في غارات جوية نفذها في اليمن، بينهم 3 أطفال، وفق هيئة إنقاذ الطفولة.

وقد أكد الصليب الأحمر الدولي سقوط أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح جراء غارات على سجن في صعدة شمال البلاد.

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