الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-01-2021

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-01-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-01-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قناة العالم تطلق برنامجها الرياضي "فار"

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-01-2021

المفتي قبلان للجامعة العربية: أطفئوا نار اليمن قبل ان تحرق عواصم العرب

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-01-2021

"قسد"تنفي صحة تقارير عن السيطرة على سجن الحسكة

عون رحب بأي تحرك من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية