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"الهلال الأحمر" الإيراني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

وقعت جمعية الهلال الأحمر الإيراني مذكرة للتعاون مع الجانب العراقي، أكدت فيها على مبدأ حسن الجوار من أجل تطوير التعاون المشترك في الشؤون الإنسانية.

العالم - إيران

ويهدف إبرام هذه المذكرة وضع إطار للتعاون المشترك والتنسيق الثنائي بين جمعية الهلال الأحمر في البلدين فيما يتعلق بالأنشطة في مجال التعليم وتبادل الإغاثة والتأهيل والخبرات الصحية والعلاج.

والتزمت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بتدريب الكوادر البشرية للجانب العراقي على مختلف المستويات الإدارية في مجال إدارة الأزمات وإنشاء المخيمات والمياه والصرف الصحي والخدمات اللوجستية وكذلك إنشاء وإدارة ورش انتاج الاطراف الصناعية في العراق تلبية طلب جمعية الهلال الاحمر العراقي وتدريب الكوادر العراقية في هذه المراكز.

وبحسب المذكرة، فإن جمعية الهلال الأحمر العراقي، توفر التسهيلات اللازمة للجانب الايراني لتقديم المساعدات الطبية في المناسبات الدينية والطارئة في المدن الدينية العراقية والحصول على التراخيص والتسهيلات الجمركية اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتبلغ مدة هذه المذكرة 10 سنوات ووقعها كل من رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند ونظيره العراقي ياسين احمد.

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