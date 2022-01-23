هزة أرضية ثانية تضرب شمال فلسطين المحتلة

العالم - الإحتلال

وبحسب موقع "واي نت" العبري؛ فإن سكان مناطق الجولان والجليل وغور الأردن، شعروا بالهزة الأرضية الجديدة.

وشعر سكان تلك المناطق ومناطق أخرى، قبيل منتصف الليلة الماضية بهزة أرضية مماثلة.

وبحسب الموقع؛ فإن الهزة الأولى كانت بدرجة 3.7 على مقياس ريختر، دون أن يبلَّغ عن إصابات، في حين ذكر معهد الزلازل الأورومتوسطي بأنها وقعت على درجة 4.1.

ويعتقد أن مصدر الهزّة الأرضية الأولى كان جنوب طبريا شمال فلسطين المحتلة، حيث شعر بها سكان عدة مناطق بما فيها بئر السبع، إلى جانب سكان الأردن.

وأكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، حدوث 10 هزات ارتدادية تبعت الزلزال الذي وقع الساعة 11.40 مساء أمس السبت جنوب بحيرة طبريا، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الهزّات الارتدادية العشرة تراوحت قوتها بين 2.0 و2.9 درجة على مقياس ريختر.