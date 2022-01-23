الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هزة أرضية ثانية تضرب شمال فلسطين المحتلة

هزة أرضية ثانية تضرب شمال فلسطين المحتلة
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة أرضية خفيفة، ظهر اليوم الأحد، مناطق مختلفة من شمال فلسطين المحتلة، للمرة الثانية في غضون 12 ساعة، بعد أن وقعت الأولى منتصف الليلة الماضية.

العالم - الإحتلال

وبحسب موقع "واي نت" العبري؛ فإن سكان مناطق الجولان والجليل وغور الأردن، شعروا بالهزة الأرضية الجديدة.

وشعر سكان تلك المناطق ومناطق أخرى، قبيل منتصف الليلة الماضية بهزة أرضية مماثلة.

وبحسب الموقع؛ فإن الهزة الأولى كانت بدرجة 3.7 على مقياس ريختر، دون أن يبلَّغ عن إصابات، في حين ذكر معهد الزلازل الأورومتوسطي بأنها وقعت على درجة 4.1.

ويعتقد أن مصدر الهزّة الأرضية الأولى كان جنوب طبريا شمال فلسطين المحتلة، حيث شعر بها سكان عدة مناطق بما فيها بئر السبع، إلى جانب سكان الأردن.

وأكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، حدوث 10 هزات ارتدادية تبعت الزلزال الذي وقع الساعة 11.40 مساء أمس السبت جنوب بحيرة طبريا، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الهزّات الارتدادية العشرة تراوحت قوتها بين 2.0 و2.9 درجة على مقياس ريختر.

روابط ذات صلة

هزة أرضية تضرب شمال فلسطين المحتلة

هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب شمال غربي تركيا

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب إقليم سارانجاني بالفلبين

زلزال بقوة 4,7 درجة/ريختر يضرب إقليم العيون في المغرب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. لندن تصب الزيت علی نار أزمة أوكرانيا

وزير خارجية الكويت من بعبدا: أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية

الاتحاد الأوروبي يعد مجموعة عقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا

سيئول تسدد مستحقات طهران لحساب الأمم المتحدة من أموالها المجمدة

نائب جونسون يطالب بالتحقيق في استبعاد نائبة مسلمة من منصب وزاري

شاهد بالفيديو.. شيخ عشائري يكشف خطط الاميركان وداعش في الحسكة