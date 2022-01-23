الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تعتبر الطرود البريدية مصدرا محتملا لتفشي كورونا

الصين تعتبر الطرود البريدية مصدرا محتملا لتفشي كورونا
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

تعتقد السلطات الصينية أن الطرود البريدية هي مصدر محتمل لتفشي الأمراض التي تثيرها المتحورات المختلفة لفيروس كورونا.

العالم - اسيا والباسفيك

وجاء في دعوة وجهتها لجنة النظافة والصحة لمدينة غوانزو في جنوب الصين ونشرت في شبكات التواصل الاجتماعي: "ندعو جميع السكان للتخلي عن استلام الطرود البريدية من البلدان والمناطق المتميزة بالخطر الكبير للإصابة بكورونا، وكذلك من المناطق التي ينتشر فيها الفيروس داخل الصين".

كما أشارت هذه الدعوة إلى أنه من الضروري عند استلام وفتح مثل هذه الطرود ارتداء أقنعة الوجه وعدم لمس العينين والفم والأنف و"التعامل معها بعناية وعدم تمزيق عبواتها".

وأفادت دائرة البريد الصيني بفرض السلطات الصينية ابتداء من 25 يناير الجاري إجراءات مشددة لفحص الطرود البريدية التي ترسل إلى عاصمة البلاد بكين ومدينة تشانغجياكو الواقعة بالقرب منها، حيث ستجري هناك الألعاب الأولمبية الشتوية. وجاء في بيان صدر عن الدائرة أن سريان مفعول الإجراءات المشددة سيستمر حتى 13 مارس القادم، أي يوم انتهاء الألعاب البارالمبية. وستعاد الطرود البريدية التي لا توجد عليها علامات تشير إلى اجتيازها لفحوصات السلامة والتطهير، إلى المرسلين.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين

الصين تجدد الدعوة لحل أزمة ليبيا حلا وطنيا

الصين تطرد سفينة أميركية من مياهها وتحذّر أمريكا

الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية…

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البخيتي: دول العدوان تتبع سياسة ذر الرماد بالعيون حيال جرائمها في اليمن

إيران تزيح الستار عن 30 إنجازا في مجال التكنولوجيا المعرفية

شاهد بالفيديو.. دعوات لوقفات خارجية امام سفارات الامارات والسعودية

صحة غزة: الاحتلال يقتل المرضى بمنع إدخال الأجهزة والأكسجين

وزير الدفاع العراقي يتفقد نقاط مراقبة الجيش في ديالى

حماس: المقاومة ستنتزع فك الحصار والإعمار من الاحتلال انتزاعًا