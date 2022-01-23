شاهد بالفيديو.. لندن تصب الزيت علی نار أزمة أوكرانيا

العالم - روسيا

ونددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، بحجم النشاط الروسي الرامي إلى زعزعة أوكرانيا، وقالت ان النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعتبر مرشحا محتملا لتولي الامور في كييف لكنه ليس الوحيد، مشيرة الى وجود علاقات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين.

وسارعت روسيا إلى رفض الاتهامات البريطانية، ودعت الخارجية الروسية لندن إلى التوقف عن نشر ماوصفته بالهراء.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد وافق على لقاء نظيره البريطاني بن والاس، مقترحا أن يتم اللقاء في موسكو.

وهذا اللقاء الثنائي، هو الأول منذ عام الفين وثلاثة عشر، ويرمي لبحث السبل الايلة لتحقيق الاستقرار وتسوية الأزمة الأوكرانية. لكن انعقاد هذا اللقاء بات في مهب الرياح بعد الاتهامات البريطانية البريطانية لموسكو والتي جاءت وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الأوضاع، في وقت لا يزال عشرات آلاف الجنود الروس محتشدين على الحدود الأوكرانية.

من جهته، وصف البيت الأبيض الاتهامات البريطانية لموسكو مقلقة جداً واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن ان الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، مؤكدة موقف واشنطن إلى جانب شركائها المنتخبين ديموقراطيا في أوكرانيا.

إلى ذلك، استقال قائد البحرية الألمانية كاي أشيم شونباغ من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وكان شونباغ وصف خلال تصريحات لمركز دراسات في نيودلهي، فكرة غزو روسيا لأوكرانيا بالحماقة. قائلاً إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، لن تعود إلى كييف.