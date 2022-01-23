عقد المؤتمر الوطني "إيران ودول الجوار" غدا الاثنين

العالم - إيران

ومن المقرر أن يلقي كل من رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء رحيم صفوي، وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي كلمات في هذا المؤتمر.

وكان أمين اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني "إيران ودول الجوار "، حمزة صفوي قد أعلن أمس السبت عن إقامة هذا المؤتمر الأسبوع الجاري.

وأوضح أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تدور حول المواضيع التالية :

1-إيران وسياسة الجوار

2-إيران وجبهة المقاومة

3-الترتيبات الأمنية الإقليمية

4-التعاملات العلمية والثقافية والحضارية بين إيران ودول الجوار

5-القضايا البيئية لإيران ودول الجوار

6- الممرات التجارية

واشار إلى أن المؤتمر سيقام برعایة مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية ومؤسّسة الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي.