عضو بالديمقراطي يحدد موعد حسم مرشح رئاسة العراق

العالم - العراق

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من المؤمل خلال الاسبوع المقبل حسم مرشح رئاسة الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني والمجيء به الى بغداد"، مبينا أن "الحزبين لديهما مدة لغاية 9/2 للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية".

وأوضح، أن "الاسماء المطروحة من قبل الاتحاد الوطني، برهم صالح ولطيف رشيد، اما من قبل الحزب الديمقراطي فمرشحه هوشيار زيباري، فضلا عن اسماء اخرى من المستقلين".

من جانبه أكد استاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، أن "حسم مرشح رئيس الجمهورية لن يمر دون موافقة القوى الكردية"، لافتا الى أن "هناك تحفظا على بعض الشخصيات من قبل الحزب الديمقراطي اضافة الى تقديم الاتحاد الوطني عدة شخصيات مما خلق حالة من التشظي داخل الاتحاد، الى جانب وجود شخصيات مستقلة في هذا الاطار، مما يستدعي الذهاب الى جولة ثانية وحسم المرشح الموافق عليه من قبل الحزبين".

وأشار، إلى أن "الانظار تتجه نحو الاغلبية مع بقاء الباب مفتوحا لما يعرف بانضمام قسم من قوى الاطار التنسيقي".

وتابع، أن "المرحلة المقبلة ستكون معارضة فاعلة خاصة بوجود ما يعرف بالكتلة الوطنية، والتي تضم عددا من الشخصيات المستقلة التي لم يكن لها اي مؤشر في ملفات الفساد او مشاركتها في السلطة التنفيذية طوال الدورات السابقة".