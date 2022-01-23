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"قسد"تنفي صحة تقارير عن السيطرة على سجن الحسكة

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفت "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية الذي كان يسجن فيه عناصر في "داعش" بعد أن تعرض لهجوم واسع من قبل التنظيم.

العالم - سوريا

وقالت "قسد"، في بيان أصدرته الأحد: "تداولت وسائل إعلام أنباء غير دقيقة حول سيطرة قواتنا الكاملة على سجن الصناعة. تلك الأنباء غير دقيقة، قواتنا سيطرت بشكل كامل على الوضع الاستثنائي الذي كان داعش يحاول الاستفادة منه للفرار، ليس بإمكان مرتزقة داعش المتبقين في أسوار السجن الفرار الآن".

وأضافت: "نحن في مرحلة متقدمة من القضاء النهائي على المرتزقة الذين هاجموا السجن وتحصنوا في الأسوار الشمالية وبعض المهاجع، عمليات التطهير مستمرة بدقة، والعشرات من المرتزقة قتلوا وألقي القبض عليهم خلال اليوم".

وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش"، مساء الخميس، لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.

وتستمر الاشتباكات حتى الآن وأوقعت، وفق "المرصد السوري" المعارض، 84 قتيلا في صفوف "داعش" و45 من "قسد" و7 مدنيين، وسط أنباء عن تمكن عدد من الإرهابيين من الفرار من السجن.

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