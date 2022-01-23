أوسلو.. بدء محادثات بين طالبان وممثلي المجتمع المدني الأفغاني

العالم - افغانستان

ومن المقرر أن يكرّس الوفد الذي يقوده وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي اليوم الأول من الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام لعقد محادثات مع ناشطات وصحافيين وغيرهم.

وتنعقد المحادثات، التي سهّلتها النرويج ومن المقرر أن تركّز على حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان، خلف أبواب مغلقة في فندق “سوريا موريا” على أطراف أوسلو.

وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل كبير منذ آب/اغسطس، عندما عادت طالبان إلى السلطة بعد 20 عاما على الإطاحة بها.

وتوقفت فجأة المساعدات الدولية، لتفاقم معاناة ملايين الأشخاص الذين كانوا يواجهون الجوع بعد موجات جفاف شديد متكررة.

وأطيح حكم الحركة المتشددة في 2001، لكنها عادت إلى السلطة في آب/اغسطس مع إحكام سيطرتها على البلد في ظل استكمال القوات الدولية انسحابها النهائي من أفغانستان.

ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان. وشددت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت على أن المحادثات “لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترفا بها”.

وأضافت “لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ”.

وتظاهر عدد من الأشخاص خارج مقر الخارجية النروجية السبت.

ومن المقرر أن يعقد ممثلو طالبان لقاءات الاثنين مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، فيما سيخصص الثلاثاء للمحادثات الثنائية مع مسؤولين نروجيين.