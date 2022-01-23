استقالة رئيس أرمينيا من منصبه

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وقال بيان للرئاسة الأرمينية، على الموقع الرسمي، نقلا عن ساركيسيان، اليوم الأحد "لقد فكرت لفترة طويلة وقررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد حوالي أربع سنوات من العمل النشط، وهذا القرار ليس عاطفيًا على الإطلاق".



وأضاف بيان الرئاسة أن "الرئيس أوضح أنه لا يمتلك للأدوات للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية في هذه الأوقات الصعبة للبلاد والأمة".



وتابع أنه "في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها دولتنا، والتي تتطلب الوحدة الوطنية، يجب ألا يصبح المنصب الرئاسي هدفاً لنظريات القيل والقال والمؤامرة، وبالتالي صرف انتباه الرأي العام عن أهم القضايا.