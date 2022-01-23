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استقالة رئيس أرمينيا من منصبه

استقالة رئيس أرمينيا من منصبه
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، الاستقالة من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"الافتقار لامتلاك القدرات للتأثير على الأوضاع الداخلية والخارجية".

العالم - اسيا والباسفيك

وقال بيان للرئاسة الأرمينية، على الموقع الرسمي، نقلا عن ساركيسيان، اليوم الأحد "لقد فكرت لفترة طويلة وقررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد حوالي أربع سنوات من العمل النشط، وهذا القرار ليس عاطفيًا على الإطلاق".

وأضاف بيان الرئاسة أن "الرئيس أوضح أنه لا يمتلك للأدوات للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية في هذه الأوقات الصعبة للبلاد والأمة".

وتابع أنه "في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها دولتنا، والتي تتطلب الوحدة الوطنية، يجب ألا يصبح المنصب الرئاسي هدفاً لنظريات القيل والقال والمؤامرة، وبالتالي صرف انتباه الرأي العام عن أهم القضايا.

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