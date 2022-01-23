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في الحلقة الاولى من برنامج "فار"

مواجهة يوم غد بين ايران والعراق في مونديال آسيا والمنتخبات الاوروبية المتأهلة الى مونديال قطر

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

برنامج "فار" هو برنامج رياضي يستعرض احدث اخبار الملاعب العالمية.

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قبل أقل من عام واحد على إنطلاق أحداث ثاني مونديال أسيوي بإستضافة دولة قطر، تحتدم المنافسة على بطاقات المؤهلة إلى العرس المونديالي، حيث يبدو أن المنتخب الإيراني ونظيره الكوري الجنوبي في طريقهما الصحيح نحو التأهل إلى النهائيات، وذلك بإبتعادهما في صدارة المجموعة الأولى.

في حين وضعت السعودية قدما في المونديال بتصدرها المجموعة الثانية بفارق مريح عن أستراليا واليابان.

الجولة المقبلة من التصفيات ستشهد مواجهة مكررة بين إيران والعراق في ملعب أزادي الاسطوري في العاصمة طهران، حيث بإمكان كتيبة المدرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش حجز مكانها رسميا في النهائيات في حال فوزها في المباراة بغض النظر عن باقي نتائج المجموعة ومبارياتها المقبلة.

ضيف الحلقة الاولى في هذه الليلة المحلل الكروي ومدرب منتخب الشباب العراقي السابق مرتضى اميني، حيث تم مناقشة وضع المنتخبين الايراني والعراقي الان قبل المواجهة الحاسمة لكليهما، ونقاط قوة وضع كل منهما وغيرها من الملفات والمواضيع المتعلقة.

وفي موضوع آخر استعرض البرنامج مستجدات المستطيل الاخضر في القارة العجوز حيث تأهل عشر منتخبات اوروبية بشكل مباشر الى مونديال قطر اثنين وعشرين، ولكن هناك مباريات تحبس الانفاس بين منتخبات عريقة مثل مواجهة البرتغال وايطاليا بطلة اوروبا والتي اضاعت بطاقة التأهل المباشرة بعد اهدار لاعب تشلسي جورجينهو لركلتي جزاء، واضاع التحكيم على رفاق رونالدو التأهل بعد عدم احتساب هدف شرعي له في مرمى صربيا نهاية العام الماضي.

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في الحلقة الاولى من برنامج "فار" مواجهة يوم غد بين ايران والعراق في مونديال آسيا والمنتخبات الاوروبية المتأهلة الى مونديال قطر

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